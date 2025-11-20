Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2025.- Miles de alumnos y alumnas de escuelas morelianas hicieron brillar el Desfile Cívico Deportivo con motivo de la Revolución Mexicana que, con gran alegría, vitalidad y participación tuvo lugar este 20 de noviembre sobre la avenida Madero del centro histórico.

La energía de las y los jóvenes fue la protagonista del desfile conmemorativo, ya que con sus coloridos uniformes, tablas rítmicas y demostraciones deportivas lucieron a lo largo del centro histórico, desde el Acueducto hasta la Catedral de Morelia.

Desde movimientos de box, hasta trucos en bicicleta, pasando por el emblemático sonido de las bandas de guerra, fueron presenciados por las familias morelianas que se dieron cita al desfile, además que no podían faltar los trajes representativos de la Revolución Mexicana en esta importante fecha.

Los carros alegóricos y mascotas de diversas instituciones, se sumaron a los atractivos disfrutados por los espectadores en las calles y portales de la avenida Madero.

También las demostraciones de destreza en patines, motocicletas y gimnasia obtuvieron gritos y aplausos de los presentes en el evento.

Con orden, colorido y entusiasmo, el desfile se realizó con gran éxito en el corazón de la ciudad, sumándose a la serie de eventos cívicos, deportivos y culturales realizados en esta temporada en el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe señalar que estas acciones fortalecen los valores patrios e incentivan a los jóvenes desde temprana edad, lo cual abona al objetivo de construir la mejor ciudad para vivir, trazado en la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar.