Morelia, Mich.- Jueves 19 de marzo de 2026.- Un joven sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho tras saltar desde un carro plataforma del ferrocarril cuando intentaba cruzar desesperadamente, debido a que el tren obstruía el paso sobre la avenida Michoacán, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a al tema.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en las cercanías del Río Grande, dentro de la colonia Jacarandas, y fue reportado al número de emergencias. Unas personas que estaba en el lugar, al ver al transeúnte lesionado, se acercaron para auxiliarlo y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Posteriormente, arribaron unos paramédicos en motocicleta, quienes brindaron atención prehospitalaria al muchacho. Consecutivamente una ambulancia canalizó al paciente a un nosocomio para su adecuada valoración médica.

AGENCIA RED 113