VIDEO | Johnny Depp se desmayó antes de una actuación en Budapest

Johnny Depp y su banda Hollywood Vampires se retiraron de tres shows en el Reino Unido a fines de mayo debido a una lesión en el tobillo.

Fue una condición médica mucho más rara que lo que le sucedió la semana pasada cuando lo encontraron en su habitación antes de un concierto en Budapest.

Quienes lo cuidaban no fueron un gran problema, pero le aconsejaron que descansara. No se ha revelado si el actor realmente sufre de alguna enfermedad no revelada.

Lo fueron a buscan y cuando entraron lo encontraron inconsciente. Eso encendió las alarmas de su equipo de trabajo, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencias, para brindarle asistencia médica.