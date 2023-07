Jennette McCurdy no pudo ducharse sin su madre hasta que tenía ’17 o 18 años’

Jennette McCurdy se hizo famosa gracias a la serie ‘iCarly’, pero a lo largo del último año ha vuelto a acaparar titulares por la publicación de un libro con el controvertido título ‘Me alegro de que mi madre muriera’. Sus memorias muestran el lado más oscuro de ser una estrella infantil cuya carrera queda completamente en manos de sus progenitores, en su caso en las de su madre Debra McCurdy, y en esas páginas narra los abusos físicos y emocionales que sufrió a lo largo de su adolescencia.

Según ella, no podía ducharse hasta que su madre comenzó su batalla contra el cáncer, que finalmente se cobró la vida en 2013 a la edad de 56 años. El ritual del baño era uno de los recuerdos que ardía en su mente.

Jennete se viste mientras Debra enjabona su cuerpo, lava y acondiciona su cabello, siempre terminando por examinar sus senos y genitales.

“Me decía que estaba buscando bultos, que sólo estaba buscando cáncer”, ha desvelado en un episodio de ‘Louis Theroux Podcast’. Pese a lo incómoda y violada que se sentía, la intérprete de 31 años renunció a tratar de ducharse sin supervisión porque la única vez que lo hizo su madre se puso histérica. En septiembre, Jennette leyó un inquietante pasaje de su autobiografía en el programa ‘Red Table Talk’ de Jada Pinkett Smith donde afirmaba que Debra también la hacía a ducharse con uno de sus hermanos mayores hasta que ella cumplió 11 años: “Mi hermano tiene casi 16 en este momento. Me da mucha vergüenza cuando nos ducha juntos. Scotty preguntó una vez si podía ducharse solo. Mamá sollozó y dijo que no quería que creciera, así que no volvió a pedírselo”.