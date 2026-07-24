Zamora, Michoacán.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, afirmó que quienes aspiran a encabezar la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en Michoacán tienen la obligación de recorrer el estado, escuchar al pueblo y construir desde abajo, porque la alianza principal de Morena no debe ser entre grupos, sino con las comunidades.

Durante una rueda de prensa en Zamora, señaló que ha asumido con responsabilidad la encomienda planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por Ariadna Montiel: salir al encuentro del pueblo, dialogar con todos los sectores y fortalecer la organización territorial del movimiento.

“Más allá de respaldos, acuerdos o alianzas políticas, la alianza más importante debe ser siempre con el pueblo. Morena sigue vivo porque nació en las calles, en las plazas y en las comunidades, escuchando directamente a quienes durante muchos años fueron ignorados”, sostuvo.

El morenista destacó que las asambleas sólo tienen sentido cuando el aspirante acude personalmente, escucha las necesidades de productores, trabajadores, comerciantes, jóvenes, mujeres y familias, y responde de frente.

“Quien pretende servir a Michoacán debe caminar sus municipios. No se puede mandar intermediarios para escuchar por uno ni sustituir el contacto directo con el pueblo por actos simultáneos organizados desde una oficina”, expresó.

Finalmente, aseguró sus recorridos por Michoacán continuarán, porque la transformación sólo puede profundizarse si conserva su vocación popular, su cercanía territorial y el principio obradorista de mandar al servicio del pueblo.