Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.– El diputado local por el Distrito 07, Iván Vera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia y adolescencia en el entorno digital.

Durante su intervención, el legislador destacó que el avance tecnológico ha transformado la vida de niñas, niños y adolescentes, creando nuevas oportunidades, pero también exponiéndolos a riesgos que la legislación actual no contempla de manera explícita. Entre estos peligros se encuentran el ciberacoso, la difusión no autorizada de imágenes, el acceso a contenido inapropiado y diversas formas de violencia digital.

“El marco jurídico vigente no reconoce de forma expresa estos riesgos. Por ello, se propone incorporar el derecho a la protección frente a la violencia digital como un principio rector, y establecer obligaciones concretas para las instituciones educativas en materia de prevención, capacitación y atención al uso de plataformas digitales”, subrayó el diputado Iván Vera.

Asimismo, el legislador señaló que es momento de que la voz de niñas, niños y adolescentes deje de ser una voz “apagada” dentro del aparato estatal y se convierta en un eje que oriente las decisiones públicas.

La iniciativa plantea garantizar que los menores sean escuchados y tomados en cuenta en todos los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten, conforme a su edad, madurez y desarrollo.

“No basta con reconocer su derecho a opinar; debemos asegurar que su voz tenga un peso real en las decisiones que impactan su vida. Un Estado que no escucha a los menores es un Estado que decide a ciegas”, expresó.

El diputado Iván Vera también propuso fortalecer el Sistema Estatal de Protección Integral mediante la creación de protocolos obligatorios de coordinación interinstitucional, acompañados de indicadores de cumplimiento para garantizar una atención eficaz en casos de vulneración de derechos.

Vera enfatizó que esta reforma no es solo una actualización técnica de la ley, sino un acto de justicia, responsabilidad y visión hacia el futuro:

“La niñez y adolescencia michoacana merece vivir en entornos seguros, ser escuchada y contar con instituciones coordinadas que protejan sus derechos. Legislar para la infancia es legislar para el presente y el futuro de Michoacán.”

Para finalizar su participación en tribuna el Diputado por el Distrito 07 hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar y enriquecer esta iniciativa y así convertirla en ley, reafirmando que escuchar a un menor no es un gesto de cortesía, sino un acto de justicia.