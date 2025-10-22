Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a la exposición “Mensajeros y promesas”, una muestra de fotografía y macrofotografía de fauna, por el artista visual Amhed Betancourt.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, explicó que esta colección se inaugurará el próximo jueves 23 de octubre, a las 17:00 horas, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, espacio en el que, de manera permanente, la dependencia a su cargo promueve diversas exposiciones.

Chávez Alcaraz detalló que la exposición la conforman 21 fotografías en gran formato, divididas en dos bloques; el primero muestra nueve retratos de aves, en el que sobresale el protagonismo, el gesto y la postura de las mismas. El segundo bloque revela diversos insectos, a través de macrofotografías que resaltan un mundo alterno que no siempre es accesible al ojo humano.

“Bajo la encomienda del presidente Alfonso Martínez, en la Secretaría de Cultura continuamos trabajando para que las y los morelianos, turistas y visitantes recorran nuestra ciudad y disfruten de exposiciones de calidad, es encontrarse un museo en la calle, el arte en la calle, accesible para todas y todos”, mencionó Fátima Chávez.

Amhed Betancourt nació en la ciudad de La Habana, Cuba, y desde hace dos décadas radica en Morelia, lo que lo lleva a definirse como “cubano de nacimiento y moreliano por decisión”. En el mundo artístico es conocido con su seudónimo Ambeto.

La obra del artista abarca distintos temas, pero es en la fotografía paisajística donde ha consolidado su proyecto artístico-fotográfico. Además, es miembro fundador de Fotógrafos Michoacanos de Naturaleza y embajador de marca de la empresa japonesa Tokina, especializada en lentes fotográficos.

La muestra permanecerá en el Parque Lineal del Boulevard García de León hasta enero de 2026. Con esta acción, el Gobierno de Morelia contribuye al enriquecimiento del entorno urbano y a la vida cultural de la ciudad, además de fomentar la apropiación del espacio público como un lugar para el diálogo y la reflexión estética.