Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) y en coordinación con el Club Automovilístico de Morelia (Camac), invita a la ciudadanía a disfrutar de la tercera fecha del Campeonato de Slalom 2025, que se realizará este 22 de noviembre a las 15:00 horas en la explanada del Complejo Deportivo Bicentenario.

Cabe destacar que el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa la labor de promover a la capital michoacana por medio del turismo deportivo, lo cual ha derivado en que la ciudad albergue importantes competencias regionales y nacionales, como es el caso de este campeonato.

El Campeonato de Slalom Camac 2025 reunirá a mujeres y hombres apasionados del automovilismo, quienes pondrán a prueba su destreza y velocidad en una competencia diseñada para demostrar habilidades de maniobra, precisión y control.

Se espera la participación de 30 vehículos distribuidos en cuatro categorías, incluyendo una Femenil, lo que consolida al campeonato como un espacio incluyente y accesible para todas y todos.

Una de las características más atractivas del Slalom es su accesibilidad: cualquier persona puede competir con su auto de calle, sin necesidad de contar con equipo especializado ni experiencia previa. La dinámica consiste en recorrer un circuito con obstáculos en el menor tiempo posible, ejecutando maniobras que ponen a prueba la técnica y habilidad de las y los participantes.

Al respecto, el director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, destacó la importancia de acercar eventos deportivos diversos a la ciudadanía.

“Para nosotros es fundamental promover actividades que impulsen el deporte, la convivencia familiar y el aprovechamiento de nuestros espacios públicos. El automovilismo es una disciplina que ha crecido en Morelia y nos enorgullece apoyar iniciativas que fomentan la participación y permiten que jóvenes, mujeres y hombres disfruten del deporte motor de manera segura y organizada”, expresó el director.

Cabe señalar que el registro para ser parte de esta competencia tiene un costo de 300 pesos hasta el día 21 de noviembre, mientras que el día del evento ascenderá a 350 pesos. Para mayores informes, los interesados se pueden comunicar al número 4432799341.