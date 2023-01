Invita Araceli Saucedo Reyes a sumarse a la campaña “Yo sí limpio”

Como parte de las actividades enmarcadas en el programa “Yo sí limpio”, el Gobierno de Salvador Escalante, a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, invita a la población en general a sumarse a la campaña en mención, cumpliendo normas de higiene para el bienestar del municipio.

En ese sentido, la alcaldesa Araceli Saucedo Reyes señaló que esta campaña se ha trabajado desde el inicio de su administración y para ello, manifestó que se está visitando los domicilios particulares de las y los pobladores del municipio para entregar una carta-invitación; acción que se dio inicio en la tenencia de Opopeo y se llegará a la cabecera municipal.

En dicho documento, agregó, se solicita el apoyo para no tirar basura en las calles, a no dejar bolsas de basura afuera de sus domicilios o en sitios no habilitados para ello, sino esperar los servicios de la ruta de limpieza municipal; asimismo, a barrer el frente de sus casas, para de esta manera evitar focos de infección y una mala imagen urbana.

“Somos un Pueblo Mágico, enteramente turístico y vivimos de la recepción de los turistas y visitantes a Salvador Escalante, por lo que es importante, como autoridades y ciudadanos, mantener la cultura del manejo de residuos”, reiteró.

Al respecto, Araceli Saucedo dio a conocer que, en una segunda etapa, esta campaña llegará a las instituciones educativas para que todos los jóvenes y niños conozcan del tema, dado que “nuestro municipio está más dentro de la opinión de quienes visitan el Corazón de Michoacán: Santa Clara del Cobre; por ende, como gobierno municipal seguimos rescatando espacios públicos, a mantener avenidas limpias y calles”.

Por lo que, exhortó a la ciudadanía a ser portavoces de la campaña “Yo sí limpio”, para crear la conciencia de mantener limpio a Salvador Escalante.