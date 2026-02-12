Morelia, Mich.- 12 de febrero de 2026.-

Lo que comenzó como una revisión administrativa de rutina derivó en una investigación de alto impacto al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP). La Dirección de Asuntos Internos indaga la presunta ordeña de gasolina y diésel en patrullas oficiales asignadas al Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), cuya base se ubica en la colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia.

De acuerdo con la información recabada de manera extraoficial, el posible desvío de combustible habría sido ejecutado por algunos elementos bajo supuestas instrucciones superiores, con el objetivo de revender el hidrocarburo y obtener ganancias económicas.

Las maniobras presuntamente se realizaban durante la madrugada, aprovechando la baja supervisión operativa.

Las primeras alertas surgieron cuando el personal de Asuntos Internos de la SSP detectó movimientos atípicos en varias patrullas que eran retiradas del Cuartel Valladolid exclusivamente para cargar combustible en estaciones de servicio y regresaban sin haber sido desplegadas en tareas de prevención o vigilancia.

Según las indagatorias preliminares, el combustible era extraído posteriormente para repetir el procedimiento al día siguiente.

Ante estos indicios, la SSP aseguró varias unidades y las trasladó a un corralón como parte de la cadena de custodia y las diligencias administrativas y penales en curso.

La investigación escaló durante los primeros minutos de este jueves, cuando agentes de Asuntos Internos realizaron una intervención sorpresiva en la base del AROP.

En el sitio habrían sido sorprendidos al menos cuatro conductores presuntamente extrayendo combustible de patrullas oficiales. En el lugar se aseguraron garrafas con gasolina y diésel, además de otros indicios relevantes para la carpeta de investigación.

Aunque también circula la versión de que un mando intermedio podría estar vinculado, será la autoridad competente quien determine responsabilidades.

Horas más tarde, la propia SSP confirmó en sus canales oficiales que dio vista inmediata a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para que realice las investigaciones correspondientes.

Asimismo, informó que dos elementos fueron suspendidos de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

Desde la dependencia se reiteró la política de “cero tolerancia a la corrupción”, una línea que ha sido impulsada por el titular de la institución, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, quien ha instruido fortalecer los mecanismos de control interno, supervisión operativa y rendición de cuentas.

El caso coloca bajo escrutinio la administración de recursos logísticos dentro de las corporaciones de seguridad, particularmente en un contexto donde la eficiencia operativa y la confianza ciudadana dependen no solo del combate al delito, sino también de la integridad institucional.