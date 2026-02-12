Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- La Coordinación del Sistema Penitenciario llevará a cabo la primera Carrera Atlética con Causa en favor de las personas privadas de la libertad, el próximo 15 de febrero, a las 8:00 horas.

La actividad busca reunir a cientos de familias en el primer cuadro de Morelia para promover la construcción de una sociedad más incluyente y solidaria. Podrán participar personas de todas las edades, ya sea caminando, trotando o corriendo.

El arranque se llevará a cabo frente a Palacio de Gobierno y el trayecto recorrerá las avenidas Madero y Acueducto, con puntos de retorno estratégicos hacia la meta: los participantes de 3 km regresarán a la altura de la avenida Ventura Puente, mientras que los de 5 km lo harán al llegar al Deportivo Venustiano Carranza.

Para garantizar el bienestar de las y los corredores, se dispondrá de tres puntos oficiales de hidratación, ubicados estratégicamente a un costado de Palacio de Gobierno y en la intersección de la avenida Acueducto con Ventura Puente.

La carrera no tendrá costo, pero para inscribirse los participantes deberán donar un kit de productos de higiene personal compuesto por seis piezas de papel higiénico, una pasta dental, cepillo de dientes, jabón neutro en barra, un paquete de 14 toallas sanitarias, un desodorante, un shampoo, crema corporal y una toalla de baño.

Los artículos se entregarán en las boutiques LiberArte ubicadas en la calle Francisco Ortiz Rubio 76, y en avenida Siervo de la Nación 745; en estos mismos puntos se entregarán la playera y el número de participante.

El Gobierno de Michoacán reconoce a la reinserción social como parte fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por ello, los productos recaudados beneficiarán directamente a internas e internos que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por no recibir visitas familiares, por su edad avanzada o por padecer enfermedades crónico-degenerativas o alguna discapacidad.