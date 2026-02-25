Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- Con una inversión histórica de 725 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán fortalecerá la infraestructura de educación superior como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

Este recurso, sin precedentes en la entidad, se destinará a proyectos en más de 19 instituciones de educación superior con presencia en casi todas las regiones del estado, donde se incluye la creación de cuatro planteles de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

Para garantizar la eficiencia y pronta ejecución de estos recursos, el secretario sostuvo una reunión con rectores y directivos de diversas universidades. Durante el encuentro, se enfatizó la urgencia de consolidar los proyectos técnicos y ejecutivos que permitan dar cumplimiento inmediato al plan de acción federal en la entidad.

Zarazúa Sánchez precisó que estas acciones responden a la necesidad de contar con una planeación técnica sólida que brinde claridad a las obras a desarrollar, asegurando que la infraestructura educativa se convierta en un eje central para el desarrollo y la paz en Michoacán.

A la reunión asistieron directivos de instituciones donde se desarrollará obra este año, tales como el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED); la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); las universidades Intercultural Indígena, de la Ciénega y Tecnológica de Morelia; así como las tecnológicas y politécnicas de Aquila, Uruapan, del Oriente de Michoacán y de Lázaro Cárdenas, entre otras.