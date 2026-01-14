Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- Con la inversión de 660 millones de pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lázaro Cárdenas, se salda una deuda histórica para miles de familias que viven en uno de los motores económicos de Michoacán y que por años esperaron una atención médica digna, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario reconoció que la población de uno de los puertos más importantes de México merece servicios de salud de primer nivel, y que ahora será posible a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para generar bienestar de manera integral en la región, junto con otros proyectos educativos y de infraestructura carretera, por mencionar algunas acciones.

De acuerdo con el director general del IMSS, Zoé Robledo, esta inversión federal contempla la rehabilitación integral del Hospital General de Zona No. 12, que contará con más espacios para brindar el servicio de hemodiálisis y un área de urgencias más grande, para continuar con mejoras en cuidados intensivos, el banco de sangre, la zona quimioterapia y otras especialidades.

Además, por instrucciones de la mandataria federal, se construirá en un predio donado por el municipio una nueva Unidad de Medicina Familiar, que se suma a las tres que ya existen, con áreas de laboratorios, rayos X, tomografía, hemodiálisis, rehabilitación, salud mental, salud dental y de urgencias.

Se edificará también en Lázaro Cárdenas un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para brindar atención integral a las hijas e hijos de madres trabajadoras, con un enfoque que desarrolle de manera segura el fortalecimiento psicológico y pedagógico y con la garantía de que estarán bien cuidados.

Para que la población cuente con espacios de encuentro, recreación y deportivos, o aprenda oficios, artes o manualidades, en el Centro de Seguridad Social del municipio se construirá un Pilares IMSS, un modelo exitoso que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.