Internacional | Muere Marian Robinson, madre de Michelle Obama, a los 86 años

Marian Shields Robinson, madre de Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, murió a sus 86 años de edad.

La misma Michelle fue quien informó que esta mañana de viernes 31 de mayo su madre perdió la vida a través de un mensaje firmado por los Obama en la web Medium.

Además, Michelle, esposa del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, también lo dio a conocer la noticia a través de su red social X.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC