Apatzingán, Mich.- 17 de septiembre de 2025 – Un intento de incendio, presuntamente con una bomba molotov, se registró esta noche en una vinatería de la colonia Francisco Villa, en Apatzingán. La rápida reacción de los propietarios y la pronta llegada de los servicios de emergencia evitaron que el fuego se propagara, dejando sólo daños materiales menores.
El incidente ocurrió en el negocio conocido como “1814 Tierra Caliente”, ubicado en la intersección de la Avenida José María Morelos y Pavón y la calle Melchor Ocampo.
Según informes de la Guardia Civil y la Policía Municipal, individuos desconocidos lanzaron un artefacto incendiario contra el establecimiento.
Inmediatamente después del ataque, los propietarios del local alertaron a las autoridades.
El personal de Protección Civil y Bomberos Municipales acudieron al lugar y lograron controlar el conato de incendio.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La zona fue asegurada por oficiales, quienes han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este acto vandálico.