Apatzingán, Mich.- 17 de septiembre de 2025 – Un intento de incendio, presuntamente con una bomba molotov, se registró esta noche en una vinatería de la colonia Francisco Villa, en Apatzingán. La rápida reacción de los propietarios y la pronta llegada de los servicios de emergencia evitaron que el fuego se propagara, dejando sólo daños materiales menores.

​El incidente ocurrió en el negocio conocido como “1814 Tierra Caliente”, ubicado en la intersección de la Avenida José María Morelos y Pavón y la calle Melchor Ocampo.

Según informes de la Guardia Civil y la Policía Municipal, individuos desconocidos lanzaron un artefacto incendiario contra el establecimiento.

​Inmediatamente después del ataque, los propietarios del local alertaron a las autoridades.

El personal de Protección Civil y Bomberos Municipales acudieron al lugar y lograron controlar el conato de incendio.

​Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. La zona fue asegurada por oficiales, quienes han iniciado las investigaciones para dar con los responsables de este acto vandálico.