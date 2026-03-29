La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, en seguimiento al colapso ocurrido el pasado miércoles 25 de marzo en la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, se mantienen labores ininterrumpidas de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados, al tiempo que el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.

Desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas. A estas labores ininterrumpidas se sumaron esta mañana especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

En esta fuerza de tarea conjunta se articulan las capacidades operativas de la CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas expertas, entre las que también participan el Grupo Minero IMSSA, el Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, enfrentando la presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius. El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.

Para garantizar la seguridad de los rescatistas en este trayecto, se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, acción que se reforzará con el uso de resina expansiva programada para arribar el día lunes al estado.

El periodo operacional de las células de rescate se ha optimizado para extenderse y permitir un trabajo profundo al interior de las instalaciones, mientras el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, supervisa rigurosamente cada fase de excavación.

Como medida de protección vital, se mantiene activo un sistema de alarma durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y ejecutar evacuaciones inmediatas si el entorno lo exige. A la par, continúan las labores ininterrumpidas de bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales.

El acompañamiento sensible y permanente a las familias es un pilar de este operativo. Al concluir cada ingreso de las células de rescate, se les brinda un informe detallado sobre los avances, además de garantizarles atención psicológica integral, cobertura de necesidades de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios dignos para el descanso.

Se reitera el exhorto a la población para permitir el libre paso de los vehículos de emergencia y seguir la evolución de este incidente exclusivamente mediante los canales institucionales.