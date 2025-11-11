Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de reforzar la salud pública, facilitar el acceso a biológicos que ayuden a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la instalación de un mega centro de Vacunación en la ciudad de Morelia.

El centro estará operando el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en la Plaza del Carmen, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Las vacunas que se estarán aplicando de manera gratuita incluyen las dosis contra: influenza, COVID-19, neumococo, sarampión, hepatitis B y tétanos.

La SSM invita a la población a vacunarse, especialmente personas adultas mayores de 60 años, niñas y niños de seis meses a cinco años de edad, mujeres embarazadas, así como personas con comorbilidades y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o pulmonares, inmunosupresión, VIH, cáncer, entre otras.

Se invita a adolescentes y personas de 20 a 49 años a aplicarse el refuerzo contra el sarampión para actualizar sus esquemas, ante el brote de la enfermedad en el país.

La jornada es una oportunidad única para recibir protección integral contra varias enfermedades en un mismo lugar, para ello, se recomienda a los asistentes llevar su Cartilla Nacional de Salud.