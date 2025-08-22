Morelia, Michoacán; a 22 de agosto de 2025.-El Gobierno de Morelia sigue abriendo espacios para el talento local y el desarrollo económico de nuestra ciudad, y a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia, realizó la instalación formal de la Comisión de Emprendimientos Locales, Competitividad e Innovación, que tiene como finalidad impulsar proyectos estratégicos enfocados al fortalecimiento de plataformas de datos e información, de utilidad para los negocios locales.

El Director General del IMPLAN, Rubén Flores Muñoz, explicó que esta comisión dará seguimiento a productos y plataformas clave, como: el portal Morelia en Datos, el Mapa Interactivo de Morelia, el Geoportal de constancias de uso de suelo, la OVIE Morelia y la publicación de las rutas de transporte público. Además, coordinará la difusión del nuevo Geoportal Morelia, una herramienta digital que en próximos días será dada a conocer a la ciudadanía.

La Comisión de Emprendimientos Locales, Competitividad e Innovación, se encuentra conformada por las regidoras Lucila Martínez Manríquez y Verónica Zamudio Ibarra; también se integran los vocales Margarita Cano Villalón, Luisa León Marín, Jesús Ismael Hernández García, Álvaro Torres Arenal, Raúl Coria Tinoco, y Ma. Lourdes Vásquez Moreno. Asimismo, se suman los integrantes del IMPLAN, Alberto García Castañeda, Director de Geografía, y Edgar Mora Damián, Director de Investigación.

De esta forma, la administración de Alfonso Martínez Alcázar sigue fortaleciendo su visión de Gobierno, que se enfoca en un gobierno cercano a todos los sectores, generando condiciones para que el talento y los emprendimientos morelianos se consoliden en un entorno dinámico y sostenible.