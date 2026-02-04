Morelia, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- El diputado local por Morena, Juan Pablo Celis, manifestó su respaldo a la iniciativa constitucional “No Más Deuda en Michoacán”, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al considerarla una propuesta responsable, congruente y alineada con los principios de la Cuarta Transformación.

El legislador señaló que esta iniciativa representa un cambio de fondo en la manera de gobernar, ya que busca impedir que futuras administraciones comprometan las finanzas del Estado más allá del periodo para el que fueron electas, evitando que la deuda pública se convierta en una carga permanente para la ciudadanía.

“No es solo una reforma para decir no a la deuda; es una invitación a tener finanzas sanas, a trabajar con honestidad y a cuidar el dinero del pueblo, pero ahora dejándolo establecido en la ley”, expresó Celis.Juan Pablo Celis subrayó que durante décadas Michoacán padeció gobiernos que recurrieron al endeudamiento como una práctica recurrente, sin que esos recursos se reflejaran en obras, servicios o mejores condiciones de vida para la población, dejando como saldo generaciones enteras pagando decisiones ajenas.

En ese sentido, destacó que la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es congruente con una administración que ha demostrado que sí es posible gobernar sin endeudar, priorizando la disciplina financiera, la planeación responsable y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Así trabajamos en Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Endeudar sin responsabilidad es traicionar la confianza de la gente. Esta iniciativa pone un alto a esas prácticas y protege el futuro de Michoacán”, afirmó.El diputado hizo un llamado respetuoso al Pleno del Congreso del Estado para no postergar ni frenar una reforma que responde al sentir ciudadano y que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio del poder público.

Finalmente, Juan Pablo Celis reiteró que aprobar la iniciativa “No Más Deuda en Michoacán” es asumir una responsabilidad histórica con el Estado y con las futuras generaciones.“Es momento de decidir si seguimos heredando problemas o comenzamos a heredar soluciones. Desde Morena, nuestro voto es por la honestidad, por las finanzas sanas y por el bienestar del pueblo de Michoacán”, concluyó.