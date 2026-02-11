Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- El diputado local Octavio Ocampo, integrante de las Comisiones Unidas del Congreso del Estado, afirmó que la iniciativa de reforma constitucional en materia de disciplina financiera, no afectará la autonomía de los municipios, ya que su alcance fue exclusivamente para el Gobierno del Estado.

Ocampo lamentó que la dirigencia estatal del PAN no haya leído la iniciativa, antes de opinar, pues el desconocimiento provoca mal información a la población. El diputado explicó que la propuesta tuvo como objetivo establecer que ningún gobernador pudiera contratar nueva deuda pública que comprometiera las finanzas de la siguiente administración, fortaleciendo así la responsabilidad hacendaria a nivel estatal. “Fue un dictamen de reforma enfocado únicamente al Ejecutivo estatal; la autonomía municipal no se tocó. Los ayuntamientos mantendrán intactas sus facultades”, puntualizó.

El legislador señaló que la iniciativa fue analizada a fondo en Comisiones Unidas, donde se revisó su viabilidad jurídica y financiera antes de emitir el dictamen correspondiente. “Dimos un debate serio, técnico y responsable. Se trató de proteger las finanzas públicas del estado y evitar que se heredaran cargas que limitaran el desarrollo de Michoacán”, expresó.

Octavio Ocampo sostuvo que la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos debe ser un principio rector del servicio público. “Quien gobierna debe asumir plenamente sus decisiones financieras y no comprometer el futuro del estado. Esa fue la esencia de esta iniciativa”, concluyó.