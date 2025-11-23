Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- A partir del lunes 24 de noviembre iniciarán de manera simultánea las asambleas informativas para la nueva Beca Gertrudis Bocanegra en instituciones públicas de educación superior de todo el estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem).

Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, personal de Becas para el Bienestar recorrerá planteles de institutos tecnológicos, universidades públicas como la UMSNH, tecnológicas y politécnicas, Ucemich, Imced, UPN y Escuelas Normales, con el objetivo de informar a las y los más de 95 mil 500 estudiantes susceptibles de recibir este apoyo bimestral de mil 900 pesos para gastos de transporte.

La titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra representa un impulso decisivo para que las y los estudiantes michoacanos continúen sus estudios universitarios. Subrayó que este programa surge como respuesta a una de las principales necesidades detectadas entre la comunidad estudiantil: los gastos de traslado para acudir diariamente a sus centros educativos.

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que articula acciones, programas sociales y nuevas oportunidades para las juventudes, con el propósito de garantizar igualdad de condiciones para acceder, permanecer y concluir los estudios superiores.