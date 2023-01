Inicia Sedeco semana de capacitación sobre cerveza artesanal  

Morelia, Michoacán, 23 de enero del 2023.- Con el tema ¿Qué es la cerveza artesanal? La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inició este lunes el ciclo de exposiciones en torno a esa bebida y su producción en la entidad.



La charla, integrada en el programa de la Academia de Michoacán “acadeMich”, fue ofrecida por Juan Cisneros Rodríguez, fundador de la marca Apeiron, quien habló de los orígenes de la bebida alcohólica surgida a partir de la fermentación de cereales, principalmente cebada, previamente malteados (proceso de germinación).



Explicó que los ingredientes principales de la cerveza son el cereal, la levadura, el agua y el lúpulo, responsable de darle el sabor amargo que le caracteriza. El ponente refirió que la vertiente artesanal de la producción surgió entre los años 80 y 90 en California, dando paso a las microcervecerías.

El maestro cervecero refirió que la cerveza artesanal es un producto con microorganismos de la levadura presentes que forman una capa ligeramente perceptible, a diferencia de la industrial, donde éstos son filtrados debido a que su levadura es sometida a un proceso de pasteurización.



En ese sentido, recomendó a quienes incursionarán en esta industria, que al agregar la levadura cuiden al máximo la higiene, ya que cualquier bacteria (lactobacilos) que se presente dañará la bebida en su totalidad.



Cisneros Rodríguez expuso que justamente el no someter a pasteurización la cerveza artesanal hace que su exportación se vuelva difícil. Respecto a la caducidad, aseguró que no tiene fecha, sin embargo, si se consume dos o tres años después de haber sido producida el sabor podría haber cambiado.



La primera charla sobre el tema de Cerveza Artesanal puede ser consultada en el enlace https://www.facebook.com/espacioemprendedor.mx/videos/3425901161065561. El tema a exponer el martes 24 de enero será Cerveza artesanal vs cerveza industrial, que expondrá Antonio de Jesús Villanueva González, fundador de la marca Itsimakua, en punto de las 12:00 horas, en formatos presencial y en línea.