Inicia CEDH investigación vs. Hopital Gral. Vasco de Quiroga, del ISSSTE

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2025. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, inicio investigación en contra de la clínica-hospital Vasco de Quiroga, del ISSSTE, por prestación indebida del servicio público, en apoyo y auxilio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Lo anterior, luego de que una persona usuaria de los servicios que ahí se ofrecen denunciara, a través de diversos medios de comunicación, “que los sanitarios para hombres no funcionan; que se acumula mucha gente en la fila de la farmacia; que no hay material de curación, ni para pacientes diabéticos; que no contestan los teléfonos, y, que no hay delegado, director o responsable que atienda a los derechohabientes”. Además de por insuficiencia de personal médico y de apoyo para atención a derechohabientes.



El motivo de la investigación, es por la probable violación al Derecho Humano a la Salud.