Ingreso a la Licenciatura como Médico Cirujano de la UMSNH, únicamente través del mérito académico

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2025.- El ingreso a la Licenciatura como Médico Cirujano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) será únicamente a través del mérito académico que está asociado al examen de admisión, por lo que se invita a las y los aspirantes a prepararse y a estudiar para obtener los mejores resultados.

El secretario Académico, Antonio Ramos Paz, exhortó a los jóvenes a no dejarse sorprender por personas que aseguren un lugar para estudiar dicha carrera en la institución, tras señalar que es importante que en caso de que se presente esta situación, denuncien este tipo de prácticas que no son adecuadas. “No hay gestores, no hay nadie que les pueda asegurar un espacio en ninguno de los programas educativos de la Universidad”.

Enfatizó que el único camino para ingresar a las carreras que oferta la UMSNH es el criterio académico que está asociado a un examen de admisión, así como el cumplimiento de los requisitos de la propia Convocatoria, “esos dos elementos son los que se tienen que tomar en cuenta, no hay ningún otro mecanismo”.

Es importante mencionar que, la Guía de estudio para la evaluación que se realiza para la carrera de Médico Cirujano se puede encontrar en el portal oficial www.umich.mx, la cual es totalmente gratuita, al igual que para todos los exámenes de las distintas áreas del conocimiento.

Cabe señalar que, el examen de admisión para dicha Licenciatura será el lunes 23 de junio, por lo que se reitera a las y los aspirantes que es vital que estudien, ya que el ingreso será muy competido puesto que a la fecha la carrera perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas es la que mayor demanda a tenido en la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2025 y su capacidad educativa es de 570 espacios.