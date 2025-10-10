Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- Indaparapeo se encuentra listo para recibir el paso de la Cabalgata Morelos este 20 de octubre con toda una semana de actividades cívicas, culturales, gastronómicas, lúdicas y de corte natural informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

En representación de Janitzio Zavala Vega, presidente municipal de Indaparapeo, Ana Patricia Calderón Fernández, secretaria del Ayuntamiento, remarcó la importancia histórica del evento en el que Hidalgo nombró al cura José María Morelos como su lugarteniente, hecho que ocurrió el 20 de octubre de 1810 en Indaparapeo.

“Esta fecha no ha dejado de ser fundamental para los indaparapenses, por eso se realizan una serie de actividades con las que se buscan mantener vivo este legado en las mentes de las nuevas generaciones”, afirmó Calderón Fernández.

Por su parte, Apolonio Ibarra Reséndiz, delegado estatal de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia, detalló que esta inicia en Morelia y recorre los distintos sitios que contempla la historia, contando con la participación de aproximadamente 150 jinetes que van aumentando con su paso por cada municipio.

“La recepción de la cabalgata lo integran las autoridades, algunas a caballo; el cronista del lugar, que narra los hechos históricos de cada ayuntamiento; así como los distintos cuerpos escolares, bandas de música, la población en general y la participación de jinetes con los caballos bailadores”, señaló Ibarra Reséndiz.

Se puede encontrar mayor información sobre las actividades programadas en la página de Facebook: Gobierno de Indaparapeo.