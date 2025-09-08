La Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), inauguró la exposición fotográfica: “Honor en cada misión: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”, conformada por 72 fotografías, que estará abierta del 8 al 12 de septiembre, en el vestíbulo del Auditorio Aurora Jiménez, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La diputada Saiden Quiroz dijo que con la exposición no solo se celebra la valentía que hay en las Fuerzas Armadas sino la que hay detrás de todas las familias que se dedican al servicio de la seguridad y que hoy tienen voz en el Congreso de la Unión, donde se construyen políticas públicas que van a mejorar la vida de las y los mexicanos.

“No estamos en cualquier recinto; aquí se construyen las leyes, aquí se forjan las voluntades del pueblo de México y la seguridad es un tema que a todos nos preocupa, y por eso escucharemos a quienes nos representan y nos defienden todos los días”.

A su vez, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), secretario de la Comisión, subrayó que en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública, la confianza en las Fuerzas Armadas es crucial para recuperar la seguridad ciudadana y la paz social, pues su disciplina y lealtad son pilares que garantizan la eficiencia, el honor y la cohesión de nuestra sociedad.

También de Morena, la diputada Leide Avilés Domínguez, integrante de la Comisión, reiteró el compromiso de las y los legisladores de seguir trabajando en el fortalecimiento del marco legal en materia de seguridad, para que las y los mexicanos reconozcan que esas instituciones son un motivo de confianza, orgullo y honor.

Participación de invitados

El vicealmirante Rubisel Venebra Jaime, director del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina, agradeció la oportunidad que se otorga a las personas que se esfuerzan todos los días por apoyar a combatir este flagelo que vulnera el desarrollo de la nación.

Mencionó que la exposición permite reflexionar sobre el esfuerzo que llevan a cabo miles de mexicanos que velan por la seguridad y por recuperar el estatus de tranquilidad, para que todas y todos los compatriotas se esfuercen únicamente por trabajar y se dejen de preocupar “por esa seguridad que nos corresponde a nosotros los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

En su intervención, el general de brigada del Estado Mayor, Isaac Aarón Jesús García, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que los marinos, soldados y guardias nacionales de México son parte de todos y se les debe continuar viendo como compatriotas que contribuyen a que funcione este país y a que cada mexicana y mexicano se sienta seguro.