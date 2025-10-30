Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en el Museo del Estado la exposición “Mundos Oníricos. Puertas a los sueños”, del colectivo michoacano Órbita Visual, conformado por jóvenes artistas que exploran, desde distintas perspectivas, los ciclos de la existencia y la memoria.

Durante la inauguración, Loriday Karen Pérez Santacruz, directora del Museo del Estado, en representación de la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, subrayó que esta exposición reafirma el compromiso del recinto con las nuevas generaciones de artistas michoacanos y con la diversidad de lenguajes que enriquecen el arte contemporáneo en la entidad.

En representación del colectivo, Maricarmen Guadalupe González Rodríguez y Ariana Lizbeth Soto Reynel agradecieron el respaldo institucional y señalaron que “Mundos Oníricos” representa una oportunidad para compartir una visión sensible sobre la vida y la muerte, donde la esperanza se convierte en un puente entre ambas dimensiones.

La muestra reúne 27 obras que incluyen pintura, fotografía, escultura, grabado, ilustración digital, instalación interactiva, happening y cortometraje. En conjunto, las piezas configuran una propuesta plural de técnicas y estilos que dialogan en torno al universo de los sueños y las formas simbólicas con que la humanidad enfrenta la vida y la muerte.

La exposición cuenta con la participación especial de la artista invitada Irasema Parra Arciniega, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una trayectoria de más de 40 exposiciones colectivas y 20 individuales en México, Estados Unidos, Italia y España.

“Mundos Oníricos. Puertas a los sueños” permanecerá abierta al público hasta marzo de 2026 en el Museo del Estado, con entrada libre y obras que invitan a la reflexión y al diálogo entre arte, sueño y memoria.