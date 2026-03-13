Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- En el marco del Mes de la Mujer, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta inauguró una exposición fotográfica en el Congreso del Estado de Michoacán, dedicada a visibilizar y reconocer la vida, lucha y aportaciones de mujeres michoacanas que han dejado una huella importante en la historia social, política y cultural de la entidad.

La muestra reúne imágenes y reseñas de diez mujeres que han contribuido a la transformación de Michoacán desde distintos ámbitos. Entre ellas se encuentran María de Jesús Romero, Juana Guadalupe Arcos Barragán, Amparo Higuera Juárez, Imelda Higuera Juárez, Lilia Amezcua Prado, Concha Michel, María Luisa Martínez, Amalia Solórzano Bravo, Josefa Montero, María Josefa Huerta y Escalante y María Rita Pérez Jiménez.

Estas mujeres forman parte de la iniciativa impulsada por la legisladora para incorporar sus nombres al calendario cívico del Estado de Michoacán, con el objetivo de reconocer su legado y mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a abrir camino para las nuevas generaciones.

Durante la inauguración, Pedraza Huerta destacó que recuperar la historia de las mujeres es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria, ya que durante muchos años sus aportaciones quedaron invisibilizadas en la narrativa histórica.

Asimismo, recordó que desde el Congreso ha respaldado e impulsado diversas acciones en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas iniciativas para fortalecer la igualdad sustantiva, promover mejores condiciones para su desarrollo y reconocer el papel de las mujeres en la transformación social.

“Recordar a las mujeres que han marcado nuestra historia también es una forma de seguir avanzando. Su lucha, su trabajo y su compromiso son inspiración para continuar abriendo camino a las mujeres de hoy y de las futuras generaciones”, expresó.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas y culturales que visibilicen el legado de las mujeres michoacanas y fortalezcan la construcción de una sociedad con mayor igualdad y justicia para todas.