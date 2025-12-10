Morelia, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) formalizó una alianza con la Universidad de Alicante, España, con el propósito de fortalecer la formación profesional, la divulgación e investigación en materia de propiedad Intelectual, un campo clave para el desarrollo del estado.

La formalización del acuerdo se realizó durante el Primer Encuentro de Educación Superior, donde se consolidó esta colaboración con una de las instituciones europeas de mayor reconocimiento en innovación digital y propiedad intelectual, disciplina que abarca ámbitos como marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor, derecho de la competencia y mercado digital.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, subrayó que con esto se marca una nueva etapa para la educación superior en Michoacán y abre oportunidades inéditas para estudiantes, docentes y especialistas. “Es una oportunidad única para ampliar la oferta académica y profundizar en un campo estratégico para el desarrollo económico del estado. La entidad es referente nacional en Indicaciones Geográficas y marcas colectivas, y este acuerdo permitirá potenciar ese liderazgo con herramientas de formación de primer nivel”, señaló.

Por su parte, Pilar Montero García Noblejas, catedrática y directora del Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante, celebró la vinculación con Michoacán y reconoció el potencial del estado en la protección de activos intangibles.

Este acuerdo forma parte de las acciones impulsadas por la administración estatal, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para fortalecer la protección de productos auténticos locales con valor geográfico, climático y sociocultural.