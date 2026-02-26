Pátzcuaro, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Ante alumnos del CBTIS 94 de Pátzcuaro, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la relevancia de los cursos impartidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno federal, en materia de Inteligencia Artificial, desarrollo de software, pensamiento matemático, e infraestructura y soporte, al subrayar que la capacitación tecnológica es una pieza clave para impulsar el desarrollo del estado.

Explicó que estos cursos forman parte del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, estrategia que permitió que 7 mil 150 alumnos de educación media superior de todo el estado, iniciaran con esta capacitación que tendrá una duración de seis meses con sesiones en línea y síncronas, a través de las cuales, se impulsan las habilidades digitales, pensamiento lógico y formación en tecnologías emergentes.

Resaltó que en Michoacán la implementación del Gobierno Digital ha permitido triplicar la recaudación de impuestos, lo cual se ve traducido en más obras públicas y mejores servicios para las y los michoacanos. Además, detalló la trascendencia del Guardián Forestal, un sistema de vigilancia satelital que opera a través de IA, para el cuidado del bosque y de los recursos naturales.

Por su parte José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, señaló que los estudiantes de educación media superior, al concluir contarán con las certificaciones necesarias para poder continuar sus estudios en nivel licenciatura.

“Esta carrera de Inteligencia Artificial, les dará los conocimientos necesarios para, si así lo desean, cursar una carrera universitaria, ya que contará con la certificación nacional, lo que les permitirá inscribirse en cualquier universidad a nivel nacional y formar parte del mundo de la tecnología que cada día es una parte esencial en nuestras vidas”, indicó.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; y el director de Gobierno Digital, Juan Pablo Granados.