Jacona, Michoacán, 23 de enero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, sigue impulsando el rescate y preservación de parques ecoturísticos y espacios naturales que padecían el olvido de las autoridades, entre ellos el de la presa de La Luz, en Jacona, hoy inaugurado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el evento inaugural, la funcionaria estatal remarcó la importancia de fomentar el rescate de este tipo de espacios, a fin de concebir plataformas de desarrollo que permitan reconstruir el tejido social de Michoacán, política que, dijo, nació con la Cuarta Transformación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora en el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Como nos enseñó nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, es atendiendo a las causas como lograremos afianzar la pacificación social que demandamos y merecemos quienes tuvimos la dicha de nacer en este bello estado”, dijo.

Gladyz Butanda destacó que “gracias al mejoramiento del parque ecológico de la presa de La Luz, 266 mil 825 habitantes de Jacona y municipios aledaños podrán disfrutar de esta majestuosa alberca natural, caminar por mil 985 metros cuadrados de andadores peatonales, convivir a lo largo de 3 mil 958 metros cuadrados, donde se construyeron mesas de picnic, jugar en el área infantil y patear el balón en las dos canchas de futbol 7 que se edificaron, en las que también se instalaron gradas”.

En esa misma lógica, la arquitecta promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan alista la inauguración del parque ecoturístico de la laguna de Chandio, en Apatzingán, donde se adecuó una tirolesa, espacios recreativos dignos, canchas de basquet, kioskos y muchos atractivos más que están por ser abiertos al público.