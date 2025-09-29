Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- En su apoyo al deporte como factor de construcción de la paz, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó su impulso al “Morelia Bike Marathon 2025” a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Organizador, Paulo Ramón Lara, junto con la directora operativa de Imcufide, Olivia Renoult Salazar, acompañados por autoridades y organizadores, reiteraron que la fecha del evento será 08 y 09 de noviembre, buscando posicionar a Morelia como capital del ciclismo de montaña.

Explicaron que, con recorridos de 25 o 50 kilómetros, los competidores partirán desde el frente de la Catedral de Morelia con rumbo a Mil Cumbres, pasando por avenida Acueducto hacia Puerto de Buena Vista, hasta San José de las Torres para después descender al Jardín Multicentro.

Se esperan a mil ciclistas de varios estados de la República y la participación especial de Camila Figueroa, medallista de los Juegos Nacionales.

Hasta ahora, se ha cubierto cerca de la mitad de esta meta de participantes, por lo invitaron a las y los interesados a hacer su inscripción, las cuales tiene un costo de $599, cerrarán el jueves 06 de noviembre y pueden efectuarse a través del sitio: www.asdeporte.com