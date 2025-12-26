Morelia, Michoacán; 26 de diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), consolidó este año avances significativos en el impulso al deporte, tanto convencional como para personas con discapacidad, proyectando el talento local a niveles nacional e internacional.

Durante 2025, el Imcufide destacó por su respaldo a la natación adaptada, disciplina que obtuvo resultados relevantes en competencias nacionales e internacionales. En la Paralimpiada de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2025, la delegación moreliana logró un total de 20 medallas, de las cuales 5 fueron de oro, 10 de plata y 5 de bronce, en las disciplinas de para-natación y para-acuatlón.

Cabe destacar que estos resultados permitieron a atletas morelianos iniciar su proyección internacional en competencias realizadas en Colombia, Perú y Paraguay.

En este contexto, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reiteró su compromiso con la inclusión y la construcción de la paz, al mantener el programa de clases de natación a Costo Cero para personas con discapacidad, disponibles en los cuatro complejos deportivos administrados por el Imcufide.

En el ámbito del deporte convencional, Morelia también se posicionó como un referente en la detección de talento futbolístico, al contar con la confianza de clubes de la Liga MX como América y Monterrey, que realizaron visorias en las unidades deportivas Miguel Hidalgo y Bicentenario.

De esta manera, al cierre de 2025, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo, fortaleciendo políticas públicas que impulsan la inclusión, el alto rendimiento y la proyección del talento local en escenarios nacionales e internacionales.secufif2w