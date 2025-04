Imágenes | Desde Morelia, Luis Donaldo Colosio Riojas convoca a la reconciliación para un responsable rumbo del país

Morelia, Michoacán, 04 de abril 2025.- Para un responsable y adecuado rumbo del país, debe haber reconciliación, en la que construyamos una historia en común, a partir del diálogo y la convergencia de nuevas ideas e historias entre todos. El reto de la sociedad es equilibrar los universos personales con el común, aseguró Luis Donaldo Colosio Riojas.

En su visita por Morelia, primera ciudad que visita en esta gira nacional “Seamos el Cambio del Futuro que Queremos”, lamentó que la realidad actual en el país sea crítica porque todo el mundo está peleado, hay resentimiento, incertidumbre y enojo. Para un rumbo responsable, la nación debe reconciliarse.

Acompañado por la diputada local, Grecia Jennifer Aguilar Mercado y el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, explicó que a través de experiencias individuales se pueden hacer grandes cambios, a través del diálogo y con la construcción de resiliencia.

A cientos de jóvenes que acudieron a escucharlo e interactuar con él, les dijo que los retos nacionales son muy claros: construir el bienestar colectivo, combatir el cambio climático, un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, erradicación de tantas violencias que se viven diariamente.

Así, detalló Luis Donaldo Colosio, se trata de poner el bien común como una de nuestras prioridades personales porque ahí está la verdadera democracia.

La nueva historia en común que ha permitido aguantar los embates de la vida, así como las transformaciones que estamos viviendo -buenas, malas o trágicas-, requiere que cambiemos nuestras actitudes; pasar de la ley de la selva a la solidaridad.

“Esta historia no necesita caudillos, no necesita mártires, no necesita grandes y elocuentes liderazgos; más bien necesita de todos y cada uno de nosotros, construir desde lo colectivo y para hacerlo necesitamos reconciliarnos y perdonar nuestro pasado, reconociendo que lo bueno y lo malo de la vida me ha llevado hasta donde estoy”.

Lo mismo que le ocurrió a él, dijo, es la lamentable historia de muchos niños del país, aunque no de una manera tan pública, pero sí igual de real, igual de terrible. Todos tenemos historias y es necesario reconciliarnos con nosotros mismos para reconocer que parte de la experiencia de caerse es levantarse y que cada día es una nueva oportunidad de reflexionar y saber de qué estamos hechos.

Finalmente, Luis Donaldo Colosio celebró la oportunidad de compartir sus experiencias con los morelianos e invitarlos a ser parte de esta reconciliación nacional, en la que busquemos hacer siempre lo correcto, pero sin quedarnos callados y así juntas y juntos trabajar por nuestra comunidad, sin que nadie se quede afuera, siendo un nicho de cambio desde cada trinchera personal.