Morelia, Mich.- Domingo 23 de noviembre de 2025.- Fueron identificadas las personas que lamentablemente fallecieron la mañana de ayer sábado tras la volcadura de un autobús turístico sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, informaron autoridades policiales.

Los finados

Diocelina P., de 53 años de edad.

Luciano Francisco G., de 68 años.

Vanessa Galilea A., de 18 años.

Marisol C., de 40 años.

Daniela Irene P., de 27 años.

Mariana Elena G., de 53 años.

Elizabeth L., de 33 años de edad.

Los heridos

Aide M., de 44 años de edad.

Domar A., de 13 años.

Martín A., de 42 años.

Rogelio E., de 56 años.

María Guadalupe D., de 47 años.

Emili Obed P., de 14 años.

Amairani Dánae V., de 29 años.

Candelaria P., de 52 años.

Víctor N., de 51 años.

José Macrín C., de 26 años.

Guadalupe Exandrina R., de 25 años.

Axel Daniel V., de 12 años.

Martín A., de 28 años.

Jesús Eduardo R., de 28 años —chofer del autobús—.

Jeserika Martínez D., de 37 años.

Eduardo R., de 33 años.

María Elena L., de 24 años.

Gerardo Z., de 25 años.

María Rosario Q., de 37 años.

Juana Candelaria P., de 52 años de edad.

Viaje fatídico

Trascendió que los ahora afectados habían comprado boletos para un viaje turístico a Tlalpujahua, “Pueblo Mágico de la Eterna Navidad”, el cual incluía la visita a El Oro, Estado de México, después de eso regresarían el mismo día.

Según fuentes allegadas al tema, el vehículo —de la agencia de viajes DC Tours— salió alrededor de las 04:45 horas de la ciudad de Uruapan rumbo al citado destino; sin embargo, en el trayecto, aproximadamente en el kilómetro 23, ocurrió la desgracia.

Algunos de los sobrevivientes pidieron ayuda y, consecutivamente, arribaron varias corporaciones de rescate, cuyos elementos confirmaron el deceso de siete víctimas, además auxiliaron a 20 lesionados y los canalizaron a un hospital; también el chofer quedó lastimado y fue llevado a un nosocomio.

Asimismo, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, donde posteriormente los familiares los reconocieron y reclamaron para otorgarles sepultura.