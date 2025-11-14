Lázaro Cárdenas, Mich.- 14 de noviembre de 2025.- Ya fue identificado el automovilista que fue asesinado la tarde del jueves anterior, en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, ataque en el que una joven mujer resultó lesionada.

Se trata de Juan Manuel V. G., de 36 años de edad, vecino de la misma población, mismo que al momento de la agresión conducía un auto Chevrolet Impala de color azul.

Es de recordar que el atentado tuvo lugar sobre la calle Geólogos, de la colonia Vista Hermosa, cuando un motociclista se les emparejó, disparó en repetidas ocasiones y enseguida se dio a la fuga.

En sitio perdió la vida Juan Manuel, en tanto que una joven de 26 años de edad que lo acompañaba quedó herida y de emergencia fue traslada a un nosocomio local, siendo su estado de salud reportado como delicado.

El personal de la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones respectivas para lograr el esclarecimiento del crimen.