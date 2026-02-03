La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) Delegación Michoacán, realizó un relevo en su Mesa Directiva, para el periodo 2026-2028, mismo que queda a cargo de Ramiro Humberto Ortega Campos.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Ortega Campos, señaló que si bien son grandes los retos que se tienen este año en materia tributaria, ANEFAC buscará siempre la justicia y el apego a la Ley.

“Es un gran reto afrontar esta nueva designación en un proceso plural; vamos a continuar con los trabajos que se han venido realizando para seguir fortaleciendo a nuestra asociación”, dijo.

En su turno, el Presidente saliente, Alan Omar del Río Ortiz, señaló dicha elección se realizó de manera transparente y plural, con la participación de 37 miembros de la asociación.

“Que haya una elección transparente nos da continuidad, estamos listos para afrontar lo que viene, liderados por esta nueva mesa directiva, que estoy seguro, realizarán un gran trabajo.

Finalmente, el Expresidente, Javier Eliot Olmedo, recordó que el trabajo de esta asociación se ha inclinado siempre a temas tributarios, por lo que aseguró que 2026 será ser un año complicado por las obligaciones para los contribuyentes.

Es de destacar que desde ANEFAC Michoacán, se refrendó el compromiso de seguir trabajando de la mano con las y los contribuyentes, a quienes externaron una invitación para asesorarse.