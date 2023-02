Humanismo es la cimiente de Morena y su fortaleza de cara al 2024: Víctor Zurita

El humanismo es la cimiente de Morena y su fortaleza de cara al 2024, por lo que debemos seguir caminando unidos, en pos de los postulados básicos del proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar, no traicionar, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Al encabezar la toma de protesta de los Comités Seccionales de Morena, con los referentes del legislador, Víctor Zurita recordó que la política del presidente se ha basado en el humanismo, línea en la que Morena debe seguir trabajando.

Ante más de 2 mil 400 morelianos expresó “estoy seguro que así lo haremos, pues la naturaleza de este movimiento marcha en ese sentido, late a la par de un proyecto de nación basado en la transformación profunda, en donde la honestidad, la justicia y la democracia serán una realidad y no solo palabras sin sentido”.

Tras agradecer a sus referentes que asistieran al evento, destacó que en este proyecto se ha privilegiado la decisión del pueblo, por lo que la figura de la consulta ha cobrado especial importancia como un medio democrático para la toma de decisiones desde la militancia, lo que nos invita a seguir trabajando en la organización para triunfar en los comicios y no confiarse.

“Estamos muy cerca del 2024 y necesitamos llegar juntos para ser más fuertes y seguir consolidando el proyecto, no podemos bajar la guardia porque quienes representan la mafia del poder desean vernos peleando y desunidos, pero no les vamos a dar gusto. Estoy seguro que se intensificará la guerra sucia y la compra de voluntades por lo que les pido trabajamos juntos para evitar que cumplan su cometido”.

Víctor Zurita conminó a los cuadros morenistas a organizarnos más, fortalecer sus estructuras, “si me preguntan cuál es la tarea central repetiré las palabras de nuestro presidente Andrés Manuel quien una vez nos dijo que debemos ir todos y todas como muéganos, de manera unida, de manera colectiva a trabajar en los distritos donde más se trafica con el hambre y con la pobreza del pueblo”.