Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al segundo Festival de Música Tradicional Purépecha y Exposición Artesanal de Huáncito, en el municipio de Chilchota, un encuentro que impulsa el valor del arte popular y fortalece la identidad cultural de la región a través de la alfarería y la música tradicional.

La comunidad purépecha de San Sebastián Huáncito celebrará este evento del 1 al 3 noviembre, en el marco de las festividades de Noche de Muertos. Su objetivo es promover el trabajo de las y los alfareros locales, despertar el interés de compradores y visitantes, y contribuir al desarrollo económico y cultural de la comunidad.

La promotora y enlace cultural de la Secum, Isela Benítez, destacó el valor de las expresiones que surgen desde las propias comunidades y reafirmó el compromiso institucional de acompañarlas con respeto y colaboración. “Huáncito, en la Cañada de los Once Pueblos, tiene una profunda tradición alfarera que identifica a su gente y que merece todo nuestro apoyo”, señaló.

Por su parte, Concepción Sánchez Espicio, presidenta del Comité de Artesanas, invitó al público a visitar la feria artesanal, donde se exhibirán y pondrán a la venta piezas de barro bruñido, esmaltado y vidriado, elaboradas por manos locales que mantienen viva una herencia transmitida por generaciones. “Queremos que el mundo conozca estas bellas artesanías y que el trabajo de nuestra gente sea reconocido y valorado”, expresó.

Miguel Ángel Álvarez Dávalos, concejal de Educación, Cultura y Deporte de la comunidad, destacó que este encuentro reafirma el valor de la alfarería como símbolo de identidad y sustento para muchas familias. Señaló que la colaboración entre comunidad e instituciones culturales impulsa nuevas formas de reconocimiento y desarrollo para las y los creadores.

El festival incluirá además un encuentro de pirericha, donde músicos tradicionales purépechas acompañarán la jornada cultural con cantos y sones que honran la memoria y la vida. De esta forma, el evento busca reavivar una de las tradiciones más antiguas de la región: la Feria de los Cántaros, símbolo de la creatividad y resistencia de Huáncito.