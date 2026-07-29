Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y el IMSS-Bienestar conmemoraron el 125 aniversario del Hospital General de Morelia “Dr. Miguel Silva”, el cual es un referente y pilar fundamental en la atención médica para la población michoacana.

Como muestra del intenso trabajo y la vocación de servicio del personal, durante el primer semestre de 2026, el nosocomio registró 45 mil 462 consultas de especialidad a pacientes de diversos municipios del estado.

Asimismo, se realizan en promedio 580 cirugías mensuales, que incluyen procedimientos de alta complejidad. El área de laboratorio procesa alrededor de 127 mil 700 estudios al mes, lo que contribuye a obtener diagnósticos oportunos.

Además de su capacidad resolutiva médica, la institución contribuye a las labores de docencia e investigación, ya que actualmente participa en la formación de 218 médicos residentes e internos de pregrado, quienes representan una nueva generación de especialistas para el país.

A más de un siglo de su fundación, el “Hospital Civil” refrenda su compromiso con la salud gratuita, digna y de calidad, y opera con estándares de vanguardia e infraestructura tecnológica de primer nivel en beneficio de las familias de la entidad.