Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, Celeste Ascencio, junto con su equipo de trabajo, participó en una jornada de reforestación en la comunidad de Nurio.

Durante la actividad, se destacó que proteger los bosques de Michoacán es una responsabilidad compartida que contribuye a la conservación del agua, la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.

“El amor por Michoacán se demuestra con acciones. Trabajar por nuestras comunidades también significa proteger sus bosques, su agua y su riqueza natural”, expresó Celeste Ascencio al concluir la jornada.

La reforestación representa una de las acciones más importantes para enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer el patrimonio ambiental del estado, por lo que hizo un llamado a sumar esfuerzos entre ciudadanía, comunidades e instituciones para cuidar y restaurar los ecosistemas.

Con acciones como esta, Celeste Ascencio refrenda su compromiso de seguir trabajando en territorio, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las presentes y futuras generaciones.