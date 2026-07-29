Morelia, Michoacán, 29 de julio de 2026.- Gaby Molina expresó su respaldo a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir transformando el campo mexicano y michoacano, dignificar a las y los campesinos y consolidar la seguridad alimentaria como un derecho para todas las familias, “que coma el que nos da de comer”, dijo al parafrasear a la mandataria federal.

Tras los datos dados a conocer por la Presidenta sobre la reducción de la inseguridad alimentaria, la aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, destacó que estos avances reflejan el rumbo de un gobierno que ha decidido invertir en quienes durante décadas fueron relegados: las y los pequeños productores, ejidatarios y comuneros que todos los días hacen posible la alimentación del país.

“El campo no solo produce alimentos; sostiene comunidades, preserva nuestras tradiciones y fortalece la soberanía nacional. Dignificar a las y los campesinos significa reconocer a quienes, con su trabajo diario, alimentan a México. Esa es la visión que hoy impulsa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que compartimos plenamente”, afirmó.

México alcanzó su nivel más bajo de inseguridad alimentaria desde que la FAO lleva este registro, afirmó la presidenta, sin embargo el reto aún no termina. Señaló que programas como “El maíz es la raíz” representan una nueva forma de construir bienestar desde el territorio, al fortalecer la producción de las familias campesinas, proteger el maíz nativo, impulsar el autoconsumo y generar condiciones para que las y los productores mejoren sus ingresos comercializando sus excedentes.

Gaby Molina destacó que en Michoacán esta visión encuentra una tierra fértil gracias al esfuerzo de miles de mujeres y hombres del campo, quienes han contado con los gobiernos de la Transformación y programas como Fertilizantes para el Bienestar, que llega a más de 74 mil productores. “Quien alimenta al pueblo merece vivir con bienestar. Respaldar al campo es fortalecer a nuestras comunidades y seguir construyendo un México más justo. Esa es la ruta de la Transformación y el compromiso que tenemos con Michoacán”, concluyó.