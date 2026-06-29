Apatzingán, Mich.- 29 de junio de 2026.- Un adulto mayor resultó gravemente lesionado, cuando al circular a bordo de su motocicleta se activó un explosivo improvisado tipo mina, en una brecha de terracería en la zona rural de Apatzingán.

De acuerdo con los reportes policiales, el agraviado identificado como Enrique A., de 64 años de edad, durante la madrugada se desplazaba sobre el camino que comunica de la población, de El Guayabo con El Alcalde y al pasar por el citado objeto, éste se activó generando la explosión.

Conocidos del afectado acudieron en su auxilio y por sus medios lo trasladaron a un hospital local, debido a que presenta severas heridas principalmente en los brazos.

Es de señalar que en la misma zona horas antes se reportaron enfrentamientos armados entre delincuentes, situación que dejó como saldo 3 lesionados por balas perdidas, por lo que en el área se mantiene un reforzamiento operativo con oficiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil.