Apatzingán, Michoacán, a 29 de junio de 2026.- “Sin trastocar los ideales que nos rigen, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha tenido que transformarse, era impostergable una actualización administrativa, financiera y legal, de lo contrario, la viabilidad de nuestra institución estaría comprometida. Bajo el liderazgo de la rectora, Yarabí Ávila González, se emprendieron acciones que materializaron las más grandes reformas de la época contemporánea y que lograron esos objetivos”, precisó el secretario Auxiliar de la casa de estudios, Jorge Manzo Méndez, al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura en Enfermería.

Con la representación de la rectora de la UMSNH, el funcionario felicitó a quienes hoy culminan esta etapa de su formación, al referir que cada egresado y egresada de la Escuela de Enfermería de Apatzingán que decide quedarse en este municipio, que va a las comunidades más alejadas de la sierra o la costa, está desactivando la violencia a través del cuidado. “Ustedes son el antídoto contra la desesperanza”.

Frente a las y los graduados, señaló que la rectora Yarabí Ávila ha tomado decisiones, ha generado los consensos, y ha puesto por delante el interés de la comunidad nicolaita para mantener de pie a la Máxima Casa de Estudios. “Ha sido una mujer visionaria, honesta, transparente y entregada a su función como rectora. Una servidora pública que quedará grabada en la historia de nuestra institución por sus aportaciones”.

Apuntó que en tres años y medio de administración ha emprendido grandes acciones, no sólo legales o administrativas, sino también ha refrescado el rostro de la casa de estudios, “pero los ajustes no son cosméticos, sino profundos, se empoderó el deporte, propiciando la formación integral de nuestras juventudes, se apostó por la cultura como una forma de vida y se invirtió como nunca antes en infraestructura”.

En este sentido, Manzo Méndez precisó que, la Escuela de Enfermería ha sido parte de esta transformación, tras señalar que han sido protagonistas sus trabajadores, trabajadoras, profesoras, profesores y estudiantes, de los grandes cambios que ha iniciado la Universidad, “y que deben continuar, y estoy seguro que vienen mejores tiempos para este municipio, y para esta institución”.

Hoy, añadió, desde esta tribuna en la que me honro en dirigirme a ustedes egresadas y egresados, reconozco a Apatzingán y a su gente, reconozco a padres y madres de familia que han acompañado a quienes hoy culminan una parte de su preparación profesional, porque han sido clave de su desarrollo. “A ustedes jóvenes, los convoco a ser ejemplo e inspiración para la sociedad, para quienes les rodean, y de esta forma seguir construyendo un Michoacán y Apatzingán más justo”.