Morelia, Michoacán; 29 de junio de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el acto conmemorativo por el 25 aniversario del rescate del Centro Histórico de Morelia, una fecha que reconoce la visión, el compromiso y la suma de esfuerzos que hicieron posible devolver a la ciudad uno de sus mayores orgullos, y dejar a las nuevas generaciones un patrimonio vivo.

Ante la presencia de distintas generaciones que han contribuido al desarrollo de Morelia, el alcalde destacó que, más allá de las diferencias de cada época, existe un mismo sentimiento que ha unido a quienes han servido a la capital: el profundo amor por la ciudad y el compromiso con la preservación de su Centro Histórico.

“Hoy el Centro Histórico es de todas y todos los morelianos que disfrutamos nuestra ciudad, pero también pertenece al mundo entero, porque la UNESCO lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Nosotros somos sus custodios y tenemos la responsabilidad de conservarlo para las futuras generaciones”, expresó.

Alfonso Martínez recordó, además, que los primeros esfuerzos para recuperar el corazón de Morelia iniciaron décadas atrás con acciones impulsadas por su abuelo, don Alfonso Martínez Serrano, quien promovió la reubicación del comercio informal con la construcción del mercado Independencia, el mercado de San Juan, y el mercado de Dulces, dignificando los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Durante la ceremonia, el exgobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, impulsor del proyecto de rescate hace 25 años, afirmó que el tiempo ha demostrado que aquella decisión fue correcta, al consolidar un Centro Histórico vivo, funcional y motivo de orgullo para Michoacán. Subrayó que esta transformación fue posible gracias al diálogo, la planeación, los acuerdos y la participación de la sociedad, demostrando que las grandes obras se construyen con consenso y visión de largo plazo.

En un emotivo momento, se destacó la participación crucial de Enrique Villicaña Palomares en el rescate, considerado como el alma de la coordinación de este gran desafío.

El acto reunió a protagonistas de la historia reciente de Morelia y a representantes de los ámbitos gubernamental, académico y cultural, entre ellos los exgobernadores Genovevo Figueroa Zamudio y Fausto Vallejo Figueroa; los ex presidentes municipales Salvador Galván Infante, Salvador López Orduña y Marco Antonio Aguilar Cortés; así como especialistas, cronistas, investigadores y autoridades estatales y municipales que han contribuido a la conservación y fortalecimiento del patrimonio histórico de la capital michoacana.