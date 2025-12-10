Lázaro Cárdenas, Mich.- 10 de diciembre de 2025.- Una emergencia médica terminó en tragedia la mañana de este miércoles, cuando un automovilista perdió la vida mientras circulaba por una de las avenidas más transitadas de Lázaro Cárdenas.

El hecho fue en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas con Río Balsas. José Ángel G., de 56 años de edad, conducía un Nissan March blanco cuando, de acuerdo con los primeros reportes, sufrió un infarto fulminante que le impidió mantener el control del vehículo. La unidad avanzó sin dirección hasta impactarse contra la base metálica de un semáforo.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia y paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato. Al revisar al conductor, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los elementos de la Policía Municipal aseguraron el área para permitir que la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación.

Aunque todo apunta a una muerte derivada de un infarto, será la evaluación pericial la que determine con precisión la causa del deceso.