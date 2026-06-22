Morelia, Michoacán; 22 de junio de 2026.-Con el objetivo de fortalecer la atención a la ciudadanía y mejorar la eficiencia de los servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), su director general, Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con las y los jefes de los diferentes sectores.

Durante el encuentro, las y los responsables de cada sector expusieron las principales necesidades operativas y áreas de oportunidad identificadas en sus zonas de atención, permitiendo establecer estrategias para optimizar la respuesta a los reportes ciudadanos y fortalecer la prestación de los servicios.

Asimismo, se generó un intercambio de ideas y propuestas entre las distintas áreas, con el propósito de mejorar los procesos internos, la coordinación operativa y las acciones que contribuyan a brindar resultados oportunos a las y los morelianos.

“En el Ooapas sabemos que el trabajo en equipo es fundamental para cumplir con nuestra responsabilidad. Cada área y cada sector desempeñan una labor esencial para garantizar servicios eficientes; por ello, mantenemos una comunicación permanente que nos permita atender de mejor manera las necesidades de la población”, destacó Torres Ramírez.

Estas acciones forman parte de la visión de mejora continua impulsada por el Gobierno de Morelia, que encabeza esfuerzos para fortalecer los servicios públicos y construir el mejor lugar para vivir.