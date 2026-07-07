Erongarícuaro, Mich.- Martes 07 de julio de 2026.- Un hombre fue asesinado con arma blanca en la vía pública de la población de Puácuaro, perteneciente al municipio de Erongarícuaro, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes sobre la calle Morelos y fue reportado por varios habitantes al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino, identificado como Juan R.

Los oficiales acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

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