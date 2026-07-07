Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Los siete Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Michoacán concluyeron el ciclo escolar 2025-2026. Con las ceremonias de clausura, 317 niñas y niños finalizaron su educación preescolar.

Durante las ceremonias, la directora general del Sistema DIF Michoacán, Sofía Bautista, dirigió un mensaje en el que reconoció el esfuerzo de las niñas y los niños, así como el acompañamiento de las familias y del personal educativo que participó en su formación.

Los Centros de Atención Infantil Dr. Miguel Arriola Hidalgo, Alfredo Zalce, Lomas de las Canteras, Las Margaritas, Juana Pavón, Guacamayas y Vasco de Quiroga brindan atención integral a la primera infancia mediante servicios de educación, cuidado y desarrollo infantil en los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas.

Con el cierre del ciclo escolar, las y los egresados concluyeron una etapa de aprendizaje y continúan su trayectoria educativa, mientras los Centros de Atención Infantil mantienen su labor en favor del desarrollo integral de la primera infancia.