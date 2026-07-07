Morelia, Mich.- Martes 07 de julio de 2026.- Cinco vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre uno de los puentes del Libramiento Norte de Morelia, cerca de la colonia Ignacio Zaragoza, informaron fuentes policiales y de rescate.

El aparatoso percance ocurrió durante la mañana de este martes y fue reportado al número de emergencias 911. De acuerdo con los datos obtenidos, el accidente únicamente dejó daños materiales.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito, quienes realizaron el peritaje respectivo para determinar responsabilidades. Finalmente, una grúa retiró las unidades involucradas.

RED 113